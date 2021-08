Tödlicher Unfall in NRW

Eitorf Bei einem Autounfall im Rhein-Sieg-Kreis ist eine 21 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Der Fahrer war in der Nacht zum Sonntag von der Straße abgekommen und gegen eine Mauer geprallt.

Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Unfall ereignete sich in Eitorf. Der 24-Jährige kam verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.