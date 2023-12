Fahrtag in der Tapetenfabrik Im Modelleisenbahn-Wunderland

Bonn · Zum 25. Jubiläum öffnet der Modell-Eisenbahn-Club Köln Spur 1 in Bonn-Beuel zur Adventszeit seine Tore für die Öffentlichkeit. Am Sonntag können Eisenbahnliebhaber in der alten Tapetenfabrik eine Eisenbahnlandschaft bestaunen, die mit über einem Kilometer Gleisen und etlichen historischen Zügen versehen ist. Was die Besucher erwartet.

07.12.2023 , 17:37 Uhr

Raus aus dem Tunnel, geht es rein ins Naturidyll. Foto: Jan-Oliver Nickel

Von Jan-Oliver Nickel