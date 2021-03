Kundenbegrenzung aufgehoben : Oberverwaltungsgericht kippt Beschränkungen im NRW-Einzelhandel

Münster Das Oberverwaltungsgericht hat viele Corona-bedingte Beschränkungen im Einzelhandel für NRW mit sofortiger Wirkung außer Kraft gesetzt. Terminbuchung und Kundenbegrenzung sind ab sofort nicht mehr notwendig.

Ab sofort gelte im gesamten Einzelhandel im bevölkerungsreichsten Bundesland keine Kundenbegrenzung pro Quadratmeter mehr und auch das Erfordernis der Terminbuchung entfalle, teilte ein Sprecher des Gerichts in Münster mit. Die Beschränkungen verstießen in ihrer derzeitigen Ausgestaltung gegen den verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz, so das Gericht.