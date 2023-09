Geständnis per Notruf Mann in Bochum soll Ehefrau erschossen haben

In Herne im Ruhrgebiet soll ein Mann seine Ehefrau und dann sich selbst erschossen haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft nach ersten Ermittlungen am Dienstag mitteilten, hatte ein Mann am Morgen per Notruf bei der Polizei zunächst die Tötung seiner Frau gestanden und dann seinen Suizid angekündigt. Eine weitere Gesprächsführung sei nicht möglich gewesen.