Einsatz in Bochum 95-Jährige vertreibt Einbrecher

Eine 95-Jährige hat in Bochum zwei Einbrecher in die Flucht geschlagen. Die Seniorin habe am späten Freitagnachmittag an ihrer Wohnungstür verdächtige Geräusche gehört, teilte die Polizei Bochum am Sonntag mit. Als sie nachgesehen habe, habe sie im Flur zwei unbekannte Männer erblickt. Die 95-Jährige habe die Einbrecher angeschrien, die daraufhin geflüchtet seien.