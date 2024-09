Schusswaffeneinsätze in Recklinghausen, Moers und Bonn Drei fatale Einsätze in Folge – wenn Polizisten schießen

Tödliche Polizeischüsse in Moers, Recklinghausen, Bonn. Gleich dreimal in den vergangenen Wochen ähneln sich die Schlagzeilen aus Nordrhein-Westfalen. An allen drei Orten sterben Männer durch Kugeln aus Dienstwaffen der Polizei. In allen drei Fällen war zuvor ein Messer im Spiel.