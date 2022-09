Aktuelle Studie : So groß sind die Einkommensunterschiede in NRW

So groß sind die Einkommensunterschiede in NRW

Die Einkommensunterschiede in den NRW-Städten sind groß (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Düsseldorf Das durchschnittliche Einkommen der Menschen in NRW im Jahr 2020 ist leicht gestiegen. Dabei gab es jedoch erhebliche Unterschieden zwischen den Kommunen. Welche Städte die Gewinner der Studie sind – und welche eher mau abgeschnitten haben.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen haben 2020 rechnerisch über ein leicht gestiegenes Pro-Kopf-Einkommen von 23.201 Euro pro Jahr verfügt - allerdings bei erheblichen Unterschieden zwischen wohlhabenden und ärmeren Kommunen. Das ergibt sich aus einer am Dienstag veröffentlichten Übersicht des Statistischen Landesamtes IT.NRW über die 396 NRW-Städte und Gemeinden.

Demnach lag das verfügbare Einkommen in Schalksmühle im Sauerland (34.687 Euro) und in Meerbusch bei Düsseldorf (34.210 Euro) fast doppelt so hoch wie beim Schlusslicht Gelsenkirchen (17.635 Euro). Vergleichsweise niedrige Einkommen verzeichnete auch Kranenburg im Kreis Kleve nahe der niederländischen Grenze (17.800 Euro).