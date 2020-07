Landesamt für Statistik : Durchschnittseinkommen in NRW ist um drei Prozent gestiegen

Düsseldorf Im Schnitt verdienten Menschen in NRW im Jahr 2016 drei Prozent mehr als im Jahr davor. Dies gab das Landesamt für Statistik am Mittwoch bekannt. Von Stadt zu Stadt gibt es aber gravierende Unterschiede.

Um knapp drei Prozent ist das durchschnittliche Jahreseinkommen 2016 in NRW gestiegen. So erzielten die 8,7 Millionen Einkommensteuerpflichtigen des Landes im Jahr 2016 Gesamteinkünfte in Höhe von 343,8 Milliarden Euro, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Düsseldorf mit. Daraus ergebe sich rein rechnerisch ein durchschnittliches Jahreseinkommen von 39.688 Euro. 2015 lag der Wert noch bei 38.500 Euro.