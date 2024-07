Inflationsrate beträgt 2,3 Prozent Diese Lebensmittel sind in NRW besonders teuer geworden

Der Alltag hat sich weiter verteuert. Im Juli seien die Verbraucherpreise in Nordrhein-Westfalen im Schnitt 2,3 Prozent höher ausgefallen als ein Jahr zuvor, teilte das Landesstatistikamt in Düsseldorf mit. In den vergangenen vier Monaten lag der Wert in etwa gleich, davor war die Teuerung höher: Im Juli und August 2023 war es jeweils knapp 6 Prozent gewesen, in den Monaten danach sank es Richtung drei Prozent.