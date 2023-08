Mehr Wohnungseinbrüche in NRW „Je älter die Betroffenen sind, desto gravierender ist der Einbruch in ihr Leben“

Lillian S. erinnert sich noch gut an die drei jungen Frauen, die ihr im Treppenhaus auf dem Weg zu ihrer Wohnung entgegengekommen sind, und die es auffällig eilig hatten. „Ich kannte sie nicht, habe mir erst auch nicht viel gedacht. Sie kamen mir nur irgendwie komisch vor, weil sie regelrecht an mir vorbeigestürmt sind“, sagt sie. Als sie schließlich an ihrer Wohnung, die sich im Dachgeschoss in einem Mehrfamilienhaus im Düsseldorfer Zooviertel befindet, angekommen war, sah sie, dass die Tür aufgebrochen war. „Ich hatte Angst, dass der oder die Einbrecher noch in der Wohnung sind“, erzählt sie. Trotzdem ging sie rein. „Es war zu meiner Erleichterung niemand mehr da war. In dem Moment wurde mir klar, warum es die drei jungen Frauen im Treppenhaus so eilig hatten“, so sie.