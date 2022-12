In Kita in Bonn Einbrecher klauen Adventsstrümpfe mit Süßigkeiten

Die Täter brachen Polizeiangaben zufolge zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag in die Kita im Stadtteil Brüser Berg ein. Sie brachen auch eine Geldkassette auf, laut einem Polizeisprecher wurde aber wahrscheinlich keine hohe Summe gestohlen. In der Umgebung habe es in der vergangene Woche eine „Mini-Serie“ von Einbrüchen in Kitas gegeben.