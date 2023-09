Eine Bilanz Wie gut war das schlechte Sommerwetter in NRW?

Tatsächlich hatten sich in den Sommermonaten die Verhältnisse umgekehrt: Nach einem hochsommerlichen Frühstart mit einem Rekord-Sonnenschein-Juni erlebten die Menschen in NRW ab der zweiten Juli- und Ferienhälfte einen „ungewöhnlich kühlen, trüben und regnerischen Witterungsabschnitt“, erklärt der Meteorologe die gelegentlich lauten Klagen über den „miesen Sommer 2023“. Hinzukommt: „Unser Wettergedächtnis ist kurz“, so Kesseler-Lauterkorn. Manch einer erinnert die heißen und sehr trockenen Sommer der vergangenen Jahre besser als die in den Jahrzehnten davor. Vor allem in den 1970er und 1980er Jahren seien Sommer mit großen Schwankungen und wechselhaftem Wetter wie 2023 häufiger gewesen.