Geburt in Wuppertal „Ein kleines Wunder“ – Drillinge wurden ohne Kaiserschnitt geboren

Auch Markus Fleisch, Direktor der Landesfrauenklinik, sagte gegenüber unserer Redaktion, eine Drillingsgeburt sei auch medizinisch gesehen eine besondere Herausforderung. „Zunächst einmal finden die Entbindungen aufgrund der eingeschränkten Kapazität der Gebärmutter und in Anbetracht der Grenze der Leistungsfähigkeit des Mutterkuchens in aller Regel in der Frühgeburtlichkeit, also vor der abgeschlossenen 37. Schwangerschaftswoche statt“, erklärt er. Eine weitere Besonderheit sei, dass die Aufmerksamkeit des geburtshilflichen Teams unter der Geburt gleich drei Kindern gelten muss, die alle überwacht werden müssen. Sollte es einem der Kinder plötzlich schlechter gehen, müsse man schnell reagieren. „Nach der Geburt müssen zudem auch drei (frühgeburtliche) Neugeborene versorgt werden, was eine ausreichende Zahl auch an neonatologisch versierten Ärztinnen vor Ort erfordert“, so Fleisch. Deswegen werde in Deutschland bei Drillingen meist ein geplanter Kaiserschnitt vorgenommen. „Wenn jedoch die Mutter entsprechend motiviert ist und zusätzliche medizinische Risiken ausgeschlossen werden kann, ist eine vaginale Geburt auch bei Drillingen grundsätzlich möglich“, so der Direktor. Nach der Geburt bestehe aber wegen des durch die Kinder maximal gedehnten Uterus das Risiko von Störungen bei der Zurückbildung der Gebärmutter und damit von Blutungen bei der Gebärenden. Auch das müsse das medizinische Team im Auge behalten. Eine Geburt von Drillingen ist nun mal nicht eine reguläre Geburt mal drei.