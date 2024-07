Das sagt das Landesamt Ein Kilo Spargel pro NRW-Einwohner geerntet

Düsseldorf · Die Spargelbauern in Nordrhein-Westfalen haben in dieser Saison weniger Stangen aus dem Boden geholt als 2023. Verlieren die Deutschen die Lust an ihrem Lieblingsgemüse?

18.07.2024 , 10:34 Uhr

In NRW wurde laut IT.NRW 1 Kilo Spargel pro Einwohner geerntet. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Pro Kopf ist in Nordrhein-Westfalen in dieser Saison laut Statistikamt ein Kilogramm Spargel geerntet worden. Die Spargelausbeute falle damit 2024 um 9,7 Prozent geringer aus als im Vorjahr, berichtet IT.NRW in Düsseldorf. Es handele sich zugleich um die geringste Erntemenge seit dem Jahr 2016. Das Stangengemüse wurde demnach 2024 auf einer Fläche von 3.726 Hektar angebaut - eine um zwei Prozent kleinere Anbaufläche als im Vorjahr. Ein möglicher Grund dafür könne „ein geringeres Kaufverhalten“ sein. Die Menge werde „leicht unterdurchschnittlich“ sein, hatte die Landwirtschaftskammer NRW schon kürzlich prognostiziert. Es sei in der Saison nicht immer warm genug gewesen, das Wachstum des Spargels dadurch etwas gehemmt. Qualitativ habe sich der Spargel aber gut entwickelt.

(kag/dpa)