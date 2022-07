Manuela Göken hatte am Abend der Sturzflut - dem 14. Juli 2021 - in Bonn Bad-Godesberg gearbeitet und war wegen der Sturzflut nicht nach Hause durchgekommen. Festnetz und Handy funktionierten nicht mehr, ihr Partner Daniel Schmitz war nicht erreichbar. In großer Sorge versuchte sie verzweifelt, im Internet mehr zu erfahren. Dabei stieß sie am nächsten Tag zufällig auf ein dpa-Foto, das ihren Freund an ihrem Haus in Insul auf einem Wassertank vor den Trümmern der Katastrophe zeigt. „Das war das allerallererste Lebenszeichen, das ich von ihm hatte.“ Das Foto zeigt Göken ein halbes Jahr nach der Flutkatastrophe weinend vor ihrem ehemaligen Haus in Insul.