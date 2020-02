Schaltjahr II in Düsseldorf : Zwei Geburtstage an einem Tag, den es nur alle vier Jahre gibt.

Zwei Geburtstage an einem Tag, den es nur alle vier Jahre gibt.

Schaltjahr II in Düsseldorf

Doris Klempnauer (l.) und ihre Tochter Vera, die sich immer freut, wenn sie an ihrem „richtigen Geburtstag“ feiern kann. Foto: Guenter von Ameln (vam)

Düsseldorf Alle vier Jahre gibt es vierundzwanzig Stunden geschenkt, ein zusätzlicher Tag verlängert den Februar. Für Doris Klempnauer aus Düsseldorf bedeutet das Schaltjahr noch mehr, denn nicht nur ihre Mutter, sondern auch ihre Tochter sind am 29. Februar geboren.

Wie erklärt man einem Kind, dass es an einem Datum geboren ist, das nur alle vier Jahre im Kalender steht? Doris Klempnauer und ihr Mann fanden eine geschickte Lösung: „Wir haben ihr einfach erklärt, dass sie am letzten Tag im Februar Geburtstag hat – und manchmal, da gibt es eben einen ‚letzteren‘ Tag“, erzählt Klempnauer.

Für die Düsseldorferin bedeutet das Schaltjahr mehr als nur ein zusätzlicher Tag alle vier Jahre, denn nicht nur ihre Mutter, sondern auch ihre Tochter Vera sind am 29. Februar geboren. In diesem Jahr feiert Vera ihren Geburtstag am „richtigen“ Datum erstmals ohne ihre Oma. Diese ist vor vier Jahren leider verstorben.