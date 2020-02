Schalttag-Quiz : Was wissen Sie über den Schalttag?

Alle vier Jahre wieder kommt es – das Schaltjahr. Mit dem Jahr und mit dem 29.Februar sind Mythen, Bräuche und historische Ereignisse verbunden. In unserem Quiz können Sie Ihr Wissen über das Schaltjahr und den Schalttag testen.

Ein mal in vier Jahren – der 29.Februar ist ein besonderer Tag. Vor allem, weil es ihn nicht oft gibt. Trotzdem fallen wichtige historische Ereignisse auf diesen Tag. Und gerade, weil der 366. Tag im Jahr so selten ist, gibt es zig Mythen, Bräuche und Traditionen, die mit dem Tag zusammenhängen.

Warum im Schweden der Februar des Jahres 1712 ein spezieller Monat war, warum die Briten am 29. Februar etwas essen, was sie sonst nicht essen würden und was Obstbäume in Frankreich mit dem Schaltjahr zu tun haben: Finden Sie es heraus. In unserem Quiz können Sie in acht Fragen Ihr Wissen auf die Probe stellen.