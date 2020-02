Schaltjahr-Tradition : Ein Tag wie ein Gedicht

Kleve Mara Laue ist Schriftstellerin und hat bereits viele Bücher veröffentlicht. Seit 1996 pflegt die Kleverin im Schaltjahr eine besondere Tradition.

Die Idee für den ersten Band kam ihr Anfang des Jahres 1996. „Ich habe mich gefragt, warum nur diesen einen Tag? Warum nicht an allen Tagen?“, sagt sie. Kurzerhand entschloss sie also, 366 Gedichte zu verfassen. Für sie ist es zur besonderen Tradition geworden, alle vier Jahre täglich jeweils einen kleinen Text in Reimform niederzuschreiben. 2020 arbeitet sie nun an ihrem siebten Sammelband.