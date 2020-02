Schalttag ist ein geschenkter Tag : So lässt sich der zusätzliche Tag im Schaltjahr nutzen

So lässt sich der zusätzliche Tag im Schaltjahr nutzen

Düsseldorf Im Schaltjahr ist der Februar einen Tag länger als üblich. Auch in diesem Jahr gibt es daher einen zusätzlichen Tag, den wir sonst nicht haben, einen geschenkten Tag. 24 Stunden mehr Zeit, die man sinnvoll – oder auch weniger sinnvoll – nutzen kann.

Für manche Menschen ist der 29. Februar ein Tag wie jeder anderer, manche sehen ihn aber aufgrund seiner Seltenheit als besonderen Tag. So oder so kann man in diesen 24 Stunden vieles erledigen. Wer arbeiten oder lernen muss, liegen gebliebene Aufgaben erledigen oder schon mal den Frühjahrsputz angehen möchte, hat dazu einen Tag länger Zeit – oder einen Tag mehr zur Prokrastination.