Ein geschenkter Tag: Das schafft man in 24 Stunden

Bei einem 24-Stunden-Lauf legen Läufer innerhalb eines Tages eine möglichst lange Strecke zurück. Deutsche Rekordhalter dieser Form des Ultramarathons sind Wolfgang Schwerk mit 276,209 km (1987 in Köln) und Sigrid Lomsky mit 243,657 km (1993, Basel). Wer 24 Stunden lang so weit unterwegs ist, könnte es innerhalb eines Tages zu Fuß von Düsseldorf nach Bremen schaffen. Auch Amsterdam und Brüssel wären so erreichbar. (Symbolbild)