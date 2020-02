Horoskop im Schaltjahr : Wie stehen die Sterne am 29. Februar?

Gabriele Vierzig-Rostek begleitet Menschen auf ihren Weg zur Selbsterfahrung und Persönlichkeitsentwicklung mit Hilfe der Astrologischen Psychologie und Psychosynthese. Foto: Gabriele Vierzig-Rostek

Düsseldorf Der Schalttag bringt alle vier Jahre den Kalender durcheinander. Welche Auswirkungen hat das auf unsere Horoskope und Sternzeichen? Wie die Sterne an diesem Schalttag stehen, erklärt Astrologin Gabriele Vierzig-Rostek.

Die Astronomie, die „Wissenschaft der Himmelskörper“, erklärt, wieso 2020 ein Schaltjahr ist. Die Erde braucht nicht 365 Tage; sondern 365 Tage, fünf Stunden, 48 Minuten und 46 Sekunden, bis sie die Sonne umrundet hat. Um diese Ungenauigkeit auszugleichen, gibt es alle vier Jahre im Februar einen zusätzlichen Tag im Kalender geschenkt. Die Astrologie hingegen beschäftigt sich mit der Deutung der Himmelskörper und bedeutet so viel wie „Sterndeutung“. Durch die Beobachtung der Himmelskörper stellen Astrologen einen Bezug zu irdischen Ereignissen her.

Schon tausende Jahre vor Christi Geburt befassten sich die Menschen mit diesen Zusammenhängen. Heutzutage werden die Deutungen aus einer Horoskop-Grafik abgeleitet. Eine Art Momentaufnahme, die die Position der Planeten vereinfacht darstellt. „Die Sonne und der Mond sind elementare Himmelskörper in der Astrologie, weil sie für den Ursprung der Lebenskraft (Sonne) und das Du-Bewusstsein (Mond) stehen“, erläutert die Astrologisch-Psychologische Beraterin Gabriele Vierzig-Rostek aus Düsseldorf. Auch die Position von Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun werden in den Horoskopen berücksichtigt. Ausschlaggebend für Interpretationen ist, in welchem Tierkreiszeichen (zwölf Sternbilder) und in welcher Konstellation sie zueinanderstehen. Was der 29. Februar aus dieser Perspektive bedeutet, erklärt Gabriele Vierzig-Rostek.

Info Über Gabriele Vierzig-Rostek Biografie Gabriele Vierzig-Rostek ist im Jahr 1951 geboren. Sie hat am Astrologisch-Psychologischen Institut (API) in der Schweiz studiert. Ebenfalls hat sie ein Studium und Zertifikat-Abschluss an der Paracelsus-Schule in Düsseldorf. 2002 begann sie zudem mit einer Weiterbildung in Therapeutischer Psychosynthese. Ihre eigene Praxis sowie das Ausbildungszentrum hat sie seit September 1999.

Um die Symbolsprache des Horoskops überhaupt interpretieren zu können, braucht es Erfahrung und einen geschulten Blick. Gabriele Vierzig-Rostek sagt, dass am 29. Februar das Bewahren von Harmonie im Vordergrund stehen sollte. Denn sie erkenne in der Grafik eine Konfliktsituation. Zum Beispiel in der Partnerschaft. „Worte sollten gut abgewogen werden“, sagt sie. Es sei ein emotionaler Tag. „Es könnte sein, dass man an diesem Tag schneller beleidigt ist, als an einem anderen.“ Daher empfiehlt sie, möglichst zuhause zu bleiben und es sich gemütlich zu machen. Auf Feiern sollte das Ambiente harmonisch gestaltet werden. „Alle Begegnungen sollten mit Wertschätzung erfolgen“, ergänzt sie. Sie rät zu respektvoller Kommunikation, um Unruhen zu vermeiden und erklärt, dass ein Konflikt an diesem Tag von drei Seiten ausgeht: Saturn, Pluto und Jupiter sind gegen Venus. „Bezogen auf die aktuelle politische Situation steht das für einen Machtkampf gegenüber einer Frau, die entweder zurückgetreten oder Kanzlerin ist.“ Wer als Sieger daraus hervorgehe, könne man aber noch nicht erkennen.

So sieht das Horoskop zum 29. Februar 2020 aus. Um die Symbolsprache des Horoskops interpretieren zu können, braucht es Erfahrung und einen geschulten Blick. Foto: Grafik: Martin Ferl/Grafik: Martin Ferln

Der Tag könne aber auch sehr inspirierend sein, meint die Astrologin. Der 29. Februar eignet sich, um Pläne und Ideen in die Tat umzusetzen. Es lohnt sich also, etwas zu wagen oder etwas zu tun, was eine große Veränderung bringt, sagt sie, zum Beispiel einen Umzug.

In der Horoskop-Grafik stehen drei Planeten (Sonne, Merkur und Neptun) im Tierkreiszeichen Fische. Das Wasserzeichen Fische steht für Emotionales und Verträumtes. „Es kann also sein, dass man sich an diesem Tag Dinge in seiner Fantasie ausmalt und ausgefallene Wünsche hat.“ Da der 29. Februar auf einen Samstag fällt, sind die Leute wohl besonders unternehmungslustig. Für den Drang ein Abenteuer zu erleben, steht in diesem Horoskop der Planet Uranus. Noch auffälliger ist es laut Vierzig-Rostek, dass sich sechs Planeten in Erdzeichen (Steinbock und Stier) befinden. „Erde ist vernünftig und pragmatisch“. Jedoch harmonieren die Wasser- und Erdzeichen gut miteinander. Nur der Planet Jungfrau steht in einem Feuerzeichen (Widder). „Feuerzeichen sind impulsiv, intuitiv und temperamentvoll“, erläutert die Astrologin. Da mehr Planeten in Wasser und Erde stehen, unterdrücken sie an diesem Tag die Eigenschaften von Feuer, meint sie. Kein Planet steht am 29. Februar im Zeichen Luft. Das bedeutet, dass das logische, rationale Denken eingeschränkt ist. „Aufgaben, bei denen man geistig beansprucht wird, fallen einem schwerer“, deutet Vierzig-Rostek ihre Beobachtung.

Die Tatsache, dass der 29. Februar ein Schalttag ist, habe auf das Horoskop keinen Einfluss, meint die Astrologin. „Die Planeten bewegen sich autonom und lassen sich deshalb nicht aus der Bahn bringen.“ Schließlich stelle das Horoskop einen „Schnappschuss“ der Planetenkonstellation zu einem bestimmten Zeitpunkt dar, unabhängig vom Kalenderdatum. „Wenn es nicht der 29. Februar wäre, dann wäre es der 1. März“, erklärt sie.

Das Ziel für den kommenden Samstag kann also sein, in sich hinein zu spüren oder Entscheidungen zu treffen, meint Vierzig-Rostek. Das Horoskop sei aber keine in Stein gemeißelte Vorhersage, für das, was man an dem Tag tun sollte. „Die Verantwortung kann man nicht auf die Sterne schieben“, sagt sie. „Für das eigene Handeln ist man selbst verantwortlich.“

Die Praxis und das Ausbildungszentrum von Gabriele Vierzig-Rostek befindet sich auf der Wallstraße 37 in Düsseldorf. Foto: Gabriele Vierzig-Rostek