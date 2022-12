Dagobert Duck wird 75 Ein Fantastilliardär feiert Geburtstag

In seiner unstillbaren Gier bewegt sich Dagobert zudem auch heute noch auf der Höhe der Zeit. Während der Trump-Präsidentschaft legte der US-Satiriker Stephen Colbert dem Erpel Sätze in den Mund wie: „Der Punkt ist: Man kann nicht zu gierig sein“ und „Teil meiner Schönheit ist, dass ich sehr reich bin". Natürlich stammten sie nicht aus einem Disney-Abenteuer, sondern von Trump höchstpersönlich. Was Dagobert von dem Ex-Präsidenten unterscheidet: Er will nicht regieren, sondern nur besitzen. Dagobert würde keine Aktienblase befeuern oder eine Finanzkrise auslösen und die Inflation wohl einfach aussitzen. Allerdings auch nicht die Wirtschaft ankurbeln. Gold hat für ihn nicht nur materiellen, sondern auch einen physischen Wert, und es ist so unveränderlich wie er selbst. Von seinem ersten Erscheinen an kommt er mit Gehrock, Gamaschen, Spazierstock, Zwicker und Zylinder daher. Ein paar Altersfalten sind wundersamerweise im Laufe der Jahre verschwunden, aber das kennt man ja in diesen Kreisen. Doch selbst dafür würde ein Dagobert Duck kein Geld ausgeben. Ein täglicher Köpper in den besten Jungbrunnen der Welt muss reichen.