Obst- und Gemüseprodukte Ein Drittel des bundesweiten Absatzes kommt aus NRW

Fast ein Drittel des bundesweiten Absatzwertes von Obst- und Gemüseerzeugnissen entfällt auf Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen. Die Betriebe haben im Jahr 2023 Waren im Wert von 3,1 Milliarden Euro hergestellt, wie das Landesstatistikamt IT.NRW am Freitag (14. Juni 2024) bekannt gab. Das waren 12 Prozent mehr als im Vorjahr. Knapp die Hälfte des Absatzwertes wurden im Regierungsbezirk Köln erzielt. Zu der Warengruppe zählen verarbeitetes Obst und Gemüse, Fruchtsäfte und Kartoffelerzeugnisse. In NRW gibt es 67 Betriebe, die in diesem Bereich tätig sind.