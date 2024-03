Beliebtes Ausflugsziel an Ostern Ein Besuch an Karfreitag in Roermond

Während am Karfreitag in NRW alle Geschäfte geschlossen sind und auch sonst das Gebot der Stille gilt, sieht das bei unseren Nachbarn in den Niederlanden anders aus. Karfreitag ist dort kein Feieratg. Tausende Menschen aus NRW nutzten deshalb den Karfreitag, um im Designer Outlet in Roermond einkaufen zu gehen. Wir zeigen Eindrücke aus dem „Shopping-Paradies.“