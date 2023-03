Gericht entscheidet gegen Aviapartner Eilantrag von Flughafen-Abfertiger abgelehnt

Der Eilantrag gegen die Auswahl der Abfertigungsdienstleister am Flughafen Düsseldorf wurde abgelehnt. Das teilte das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster am Freitagnachmittag mit. Den Widerspruch eingelegt hatte das Unternehmen Aviapartner, das seine Lizenz zur Bodenabfertigung damit zum 31. März verliert. Dagegen hatte die Firma geklagt und einen Eilantrag gestellt, um zu erreichen, bis zur Entscheidung über die Klage weiterhin am Flughafen Düsseldorf tätig sein zu dürfen. Das hat das Oberverwaltungsgericht mit seinem Beschluss abgelehnt.