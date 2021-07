Starkregen im Landkreis Ahrweiler : Sechs Häuser nach Unwetter eingestürzt – mehr als 30 Menschen werden vermisst

Ahrweiler Nach einem unwetterbedingten Einsturz von sechs Häusern im Landkreis Ahrweiler gelten mehr als 30 Menschen als vermisst. Die Polizei spricht von einer „unübersichtlichen Lage.“ Weitere Gebäude sind einsturzgefährdet.

Nach Überflutungen und Dauerregen sind laut Polizei im Eifel-Ort Schuld bei Adenau in der Nacht zum Donnerstag sechs Häuser eingestürzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers vom Morgen werden dort derzeit mehr als 30 Menschen vermisst.

Eine Vielzahl an Häusern sei instabil, es bestehe Einsturzgefahr. Die Lage in Schuld sei unübersichtlich, so der Sprecher. Wie viele Menschen genau vermisst würden, sei noch unklar. Der Katastrophenfall sei ausgerufen worden.