Kuriose Aktion in der Eifel : Unbekannte dekorieren Blitzer zu Weihnachtsmann um

Hürtgenwald Dass Blitzer besprüht werden, ist keine Seltenheit. Unbekannte haben so ein Gerät jedoch einfach mal als Weihnachtsmann mit Rentieren umdekoriert. Die Gemeinde nimmt es gelassen.

Unbekannte haben in der Eifel ein Blitz-Gerät an einer Straße in einen Weihnachtsmann-Schlitten mitsamt Rentieren umdekoriert. Das durchaus kreative Arrangement wurde am Montag in der Gemeinde Hürtgenwald entdeckt, wie ein Sprecher des Kreises Düren mitteilte. Die Weihnachtsmann-Figur saß oben auf dem Radar-Gerät, davor standen zwei Kunst-Rentiere - verbunden war beides mit einem Zügel. Dem Blitz-Gerät kam sozusagen die Rolle des Schlittens zu. Die „Aachener Nachrichten“ hatten berichtet.