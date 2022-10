Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs : 3700 ehrenamtliche Bürgerbusfahrer sorgen in NRW für mehr Mobilität

3700 ehrenamtliche Bürgerbusfahrer sorgen in NRW für mehr Mobilität

Ehrenamtliche Bürgebusfahrerinnen und -fahrer sorgen in NRW für mehr Mobilität (Archivbild). Foto: dpa/Silas Stein

Düsseldorf Vor allem auf dem Land sind Bürgerbusse für viele Menschen eine unverzichtbare Verbindung zu anderen Orten. Die SPD-Opposition will von der NRW-Regierung wissen, wie die Finanzierung angesichts dramatischer Preissteigerungen gesichert werden kann.

Rund 3700 ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer sogenannter Bürgerbusse sorgen in Nordrhein-Westfalen für Mobilität, wo öffentliche Angebote nicht oder nicht ausreichend vorhanden sind. Landesweit engagierten sich etwa 8700 Mitglieder in fast 150 Bürgerbus-Vereinen, antwortete NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) auf eine Anfrage aus der SPD-Landtagsfraktion. Die Landesregierung messe diesem Einsatz einen hohen Wert zu und unterstütze solche Vorhaben auf zahlreichen Ebenen, versicherte er.

In ihrem Koalitionsvertrag haben CDU und Grüne zugesagt, „die Kommunen beim Ausbau des Bus-, Bürgerbus- und On-Demand-Angebotes“ zu unterstützen. „Weitere Hinweise auf konkrete Hilfen etwa bei den Anschaffungskosten von Fahrzeugen beziehungsweise Ersatzbeschaffungen finden sich dort nicht“, stellte der SPD-Abgeordnete Gordan Dudas in seiner Anfrage an die Landesregierung fest.