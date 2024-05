Ehrenamtatlas 2024 In welchen Kreisen in NRW sich die meisten Menschen engagieren

Es sind oft Ehrenamtler, die „den Laden zusammen halten“. So drückte es Marco Vogel, Landrat im Märkischen Kreis, am Mittwochmorgen bei der Vorstellung des Ehrenamtatlas 2024 aus. Sein Kreis ist einer der Kreise und kreisfreien Städte in NRW, in dem sich besonders viele Menschen engagieren. Sei es in Sportvereinen, in Kitas und Schulen oder in Kirchen und anderen religiösen Organisationen; ohne das Ehrenamt gäbe es eine große Lücke in vielen gesellschaftlichen Bereichen. Doch welche Erkenntnisse können aus der repräsentativen Umfrage gewonnen werden?