Umfrage : Ehrenamtliche in NRW leisten Arbeit für 19,4 Milliarden Euro pro Jahr

Die Umfrage schlüsselt den wirtschaftlichen Gegenwert des Ehrenamts nach Regionen auf. Foto: QUELLE: WESTLOTTO | GRAFIK: FERL

Düsseldorf Einer Forsa-Umfrage zufolge leisten Ehrenamtler in Nordrhein-Westfalen Arbeit für 19,4 Milliarden Euro. Doch die Corona-Pandemie hat einiges verändert. Vor allem Frauen sind die Leidtragenden.

Annika Nitz ist quasi in ihr Ehrenamt hineingeboren. Schon ihre Eltern arbeiteten bei den Maltesern in Langenfeld mit, sie leitete früh eine Jugendgruppe und koordinierte schon mit Anfang 20 große Einsätze. Alles, was sie als Zugtruppführerin leistet, macht sie nebenbei. Mindestens drei Stunden in der Woche investiert sie. Wenn Karneval ansteht oder es irgendwo brennt, sind es deutlich mehr. Nitz, Fachinformatikerin und Mutter, macht das gerne. Ihr Lohn: Wertschätzung.

Damit steht sie bei weitem nicht alleine da: Rund die Hälfte aller Bürger über 18 Jahren in Nordrhein-Westfalen üben ein Ehrenamt aus. Die meisten von ihnen in Wohlfahrt, Sport und Jugendarbeit. Und das durchschnittlich 214 Stunden im Jahr. Würden sie alle den Mindestlohn von zwölf Euro bekommen, verdienten sie insgesamt 19,4 Milliarden Euro. Das geht aus dem Ehrenamtatlas 2022 hervor, den die Westdeutsche Lotterie am Montag in Essen vorgestellt hat. Die Daten basieren auf einer Forsa-Umfrage mit rund 10.000 Teilnehmern. Sie schlüsselt auch den wirtschaftlichen Gegenwert für die ehrenamtliche Arbeit in den verschiedenen Regionen im Bundesland auf. Spitzenreiter ist das Ruhrgebiet mit 5,47 Milliarden Euro, Schlusslicht die Eifel mit 1,37 Milliarden Euro. Dafür ist die Ehrenamtquote hier besonders hoch mit 52 Freiwilligen pro 100 Einwohner. Das wird nur vom Sauer- und Siegerland übertroffen: Dort sind es 61. „Befragte aus kleineren Orten mit weniger als 20.000 Einwohnern engagieren sich häufiger als Befragte aus urbaneren Gebieten“, sagt Andrea Walter, Professorin für Politikwissenschaft und Soziologie von der Hochschule für Polizei und Öffentliche Verwaltung NRW. Sie hat die Westdeutsche Lotterie wissenschaftlich dabei begleitet, die Ergebnisse der Umfrage einzuordnen.

INFO Vom Freizeitbetreuer bis zum Feuerwehrmann Definition Als Ehrenamtliche gelten in der Forsa-Umfrage alle, die sich mindestens einmal im Jahr unentgeltlich engagieren. Wer im Sommer auf eine Ferienfreizeit mitfährt, zählt genauso dazu wie jemand, der mehrmals die Woche im Einsatz ist. Alter Die meisten Ehrenamtlichen sind über 60 Jahre alt, die zweitgrößte Gruppe 45 bis 59.

Unter den Ehrenamtlichen sind Männer und Frauen mit 51 und 49 Prozent beinahe gleich verteilt. Rund die Hälfte von ihnen gab an, während der Corona-Krise weniger Zeit für ihr Amt aufzubringen. „Es wird ein unvergleichlicher Kraftakt, diese Menschen wieder zurückzuholen“, sagt Andreas Kötter, Sprecher der Westlotto-Geschäftsführung. Das sieht auch Walter so. Zwar hält sie diese Entwicklung generell für wenig überraschend, doch ein Aspekt sei alarmierend: Bei den Frauen war jede vierte Freiwillige betroffen. „Woran das liegt, können wir nur vermuten“, sagt sie. Frauen seien in der Pandemie ohnehin häufiger zu Hause geblieben, hätten sich um Homescooling, Haushalt und die Kinder gekümmert. Das habe sich eventuell negativ auf ihre Ehrenämter ausgewirkt. Doch wie finden sie den Weg zurück?

Eine Möglichkeit könne laut Walter sein, das Ehrenamt attraktiver zu machen. Denn auch das zeigt die Forsa-Umfrage: Fast die Hälfte der Befragten fühlt sich derzeit weniger oder gar nicht wertgeschätzt. Und das, obwohl die Motive der meisten Freiwilligen laut eigenen Angaben uneigennützig sind: Rund 60 Prozent sagten, dass sie gerne etwas für andere zu täten, die Hälfte von ihnen sei einfach gerne mit Menschen zusammen. Und die Arbeit hat für sie auch Vorteile: Die Freiwilligen nehmen laut Walter aktiv an der Gesellschaft teil, stärken ihr Selbstbewusstsein und werden in soziale Netzwerke eingebunden. Doch vieles sei durch die Pandemie weggefallen. Das gesellschaftliche Leben erholt sich nur langsam. Ziel des Ehrenamtatlas sei es laut Kötter, das Engagement messbar zu machen und es mit den Erkenntnissen weiter auszubauen.