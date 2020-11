14 Prozent weniger als 2019 : In NRW geben sich weniger Paare das Ja-Wort

In NRW geben sich weniger Paare das Ja-Wort

Düsseldorf Seit April dieses Jahres verzeichnet das Statistische Landesamt in Düsseldorf einen anhaltenden Rückgang bei der Zahl der Eheschließungen.

In Nordrhein-Westfalen sind im August dieses Jahres weniger Ehen geschlossen worden als im Vorjahresmonat. Wie das Statistische Landesamt am Freitag in Düsseldorf mitteilte, schlossen knapp 10.080 Paare den Bund fürs Leben. Das waren etwa sieben Prozent weniger als im August 2019.