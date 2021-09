Mordfall in Paderborn : Ehefrau aus Eifersucht erstochen – lebenslang für Vater

Paderborn Ein 30-Jähriger hat im November vergangenen Jahres seine Frau mit einem Küchenmesser erstochen – weil er eine Affäre seiner Frau mit einem anderen Mann angenommen habe. Er wurde nun zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

Wegen Mordes an seiner Ehefrau hat das Landgericht Paderborn einen 30-jährigen Mann am Dienstag zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Nach den Feststellungen des Gerichts hat der 30-Jährige am 3. November 2020 in Paderborn die zehn Jahre jüngere Frau mit 31 Messerstichen auf dem Vordersitz eines Autos getötet. Die Frau hinterlässt drei Kinder.