Warnung vor Kunststoffteilen : Edeka ruft abgepacktes Hackfleisch auch in NRW zurück

Offenburg In verschiedenen Packungen mit abgepacktem Hackfleisch könnten sich blaue Kunststoffteile befinden. Auch Edeka-Märkte in Nordrhein-Westfalen sind von dem Rückruf betroffen.

Weil sich möglicherweise blaue Kunststoffteile in den Packungen befinden, ruft Edeka Südwest zwei Sorten abgepacktes Hackfleisch zurück. Die Waren wurden in Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, im Saarland sowie in Teilen Bayerns, Niedersachsens und Thüringens angeboten, wie Edeka Südwest am Donnerstag in Offenburg mitteilte. Das Hackfleisch sei in den Lebensmittelmärkten Edeka und Marktkauf verkauft worden.