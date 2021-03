„Earth Hour“ : Mehr als 100 NRW-Städte knipsen am Samstagabend das Licht aus

Düsseldorf Am Abend dürfte es vielen Städten in NRW dunkel werden. Mehr als 100 Kommunen im Land haben angekündigt, die Lichter an Rathäusern, Industriedenkmälern und anderen Gebäuden abschalten zu wollen – als ein Zeichen für den Klimaschutz.

Mehr als 100 Städte aus NRW wollen sich am Samstagabend an der weltweiten Licht-Aus-Aktion „Earth Hour“ für mehr Klima- und Umweltschutz beteiligen. Von 20.30 Uhr an sollen dafür in vielen Rathäusern, Denkmälern, Unternehmen, Museen aber auch in unzähligen Privathaushalten eine Stunde lang die Lichter ausgehen. Dunkel werden etwa der Kölner Dom, der Düsseldorfer Landtag, Industriedenkmäler im Ruhrgebiet, Fußballstadien aber auch zahlreiche Kirchen und Verwaltungsgebäude im Land. Darüber hinausgehende Veranstaltungen können wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Die Bürgerinnen und Bürger seien daher aufgerufen, sich in ihren eigenen vier Wänden an der Aktion zu beteiligen und ebenfalls das Licht auszuknipsen.