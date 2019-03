„Earth Hour“ für Klimaschutz: In 68 NRW-Städten geht am Samstag das Licht aus

Düsseldorf Samstagabend wird vielerorts das Licht ausgeschaltet: Der WWF ruft zum 13. Mal zur „Earth Hour“ auf. Etliche markante Gebäude in NRW verschwinden dann in der Dunkelheit.

Am Samstag gehen in Nordrhein-Westfalen an vielen bekannten Bauwerken symbolisch die Lichter aus. Mit der „Earth Hour“ will der WWF weltweit ein Zeichen für Umwelt- und Klimaschutz setzen. In Nordrhein-Westfalen beteiligen sich laut WWF Deutschland 68 Städte an der jährlich stattfindenden Aktion. In Köln wird demnach die Beleuchtung des Doms und der Hohenzollernbrücke um 20.30 Uhr für eine Stunde abgeschaltet. Auch in Münster wird der Dom dann nicht beleuchtet sein, ebenso das Rathaus. In Düsseldorf werden der Landtag und in Bochum das Bergbaumuseum im Dunkeln stehen.