Kostenpflichtiger Inhalt: Anbieter macht Winterpause in Düsseldorf : Das passiert mit den E-Scootern im Winter

Ein E-Scooter steht im Herbst neben einer Pfütze (Symbolbild). Foto: dpa/Tom Weller

Düsseldorf Seit dem Sommer fahren E-Scooter über die Straßen der Großstädte in NRW. Doch wie wirken sich Winterwetter und Dunkelheit auf die Branche aus? Ein Anbieter plant ein Wintermodell, ein anderer will in Düsseldorf eine Pause einlegen.