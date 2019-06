Seit dem Wochenende, 22. und 23. Juni 2019, vermietet das Berliner Start-up „Tier“ 220 E-Scooter in DÜSSELDORF. In den kommenden Wochen soll das Angebot ausgebaut werden. Das Geschäftsgebiet, in dem die Roller gefahren werden dürfen, ist im Norden durch die Theodor-Heuss-Brücke, Johannstraße und Heinrich-Erhardt-Straße begrenzt, im Westen durch den Lastring mit Brehmstraße, Lindemannstraße bis Kruppstraße und Auf‘m Hennekamp, im Süden ist in Bilk an der Universitätstraße Schluss. Im Linkrheinischen dürfen die Roller in Nieder- und Oberkassel sowie am Seestern genutzt werden.

Wer einen der Elektroroller mieten möchte, muss die App aufs Handy laden (iOS - Android) und sich registrieren. Pro Fahrt werden ein Euro Aktivierungsgebühr und 15 Cent pro genutzte Minute fällig.