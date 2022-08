Gefährlicher Leichtsinn : Warum Unfälle mit E-Rollern weiter zunehmen

Ordentlich aufgestelle E-Roller am Kamper Acker in Düsseldorf. Von den Kunden werden sie aber häufig achtlos in die Gegend gestellt. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Im ersten Halbjahr sind in NRW die Unfallzahlen mit kleinen Elektrolfahreugen weiter gestiegen. In welchen Städten es die meisten Unfälle gibt und was die Hauptursachen dafür sind. Was die Polizei jetzt fordert und der NRW-Innenminister dazu sagt.