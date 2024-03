IT-Probleme beim E-Rezept Es reicht! Hausärzte stellen bis zehn Uhr nur Papierrezepte aus

Seit Jahresanfang ist für Kassenpatienten das E-Rezept Pflicht. Doch immer wieder gibt es technische Probleme. Seit über zehn Wochen hätten Praxen und Apotheken insbesondere in den Morgenstunden mit Server-Ausfällen bei der Gematik oder anderen, von der Gematik beauftragten Unternehmen zu kämpfen - oft über Stunden, so dass weder in Praxen noch in Apotheken etwas gehe, kritisiert das Bündnis. „Das IT-System zum E-Rezept läuft anhaltend instabil. In der vergangenen Woche gab es täglich ein bis zwei Stunden Systemausfälle, auch am Montagmorgen“, ergänzte Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein.