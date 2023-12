Unfallursache unklar E-Bike-Fahrerin bei Unfall in Münster lebensgefährlich verletzt

Eine E-Bike-Fahrerin hat sich bei einem Sturz in Münster lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war die 62-Jährige am Donnerstagmorgen unterwegs, während ein Auto rechts neben dem Radweg parkte. Dessen 38 Jahre alter Fahrer habe seine Tür geöffnet, als sich die Frau von hinten dem Fahrzeug genähert habe. Ob sie dabei gegen die geöffnete Fahrertür stieß und fiel oder aber bei einem Ausweichmanöver stürzte, war zunächst Gegenstand der Ermittlungen. Die 62-Jährige kam in ein Krankenhaus.