Nach Wasser kommt Kälte Temperaturen sinken in NRW unter den Gefrierpunkt

In Nordrhein-Westfalen müssen sich die Menschen auf frostige Temperaturen einstellen. Am Montag gebe es örtlich noch ein wenig Schnee, ansonsten bleibe es jedoch meist niederschlagsfrei, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntagmorgen mit. Die Temperaturen liegen demnach bei Höchstwerten zwischen -3 in Ostwestfalen und 0 Grad im Rheinland und im höheren Bergland zwischen -9 und -5 Grad. Dazu wehe ein schwacher bis mäßiger Wind, der sich gelegentlich zu Böen steigere.