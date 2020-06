Brühl, Hürth und Wesseling : Durchsuchungen und Festnahmen in NRW-Städten wegen Drogenkriminalität

Brühl/Hürth/Wesseling Mit Durchsuchungen in Brühl, Hürth und Wesseling sind Ermittler des Landeskriminalamts gegen organisierte Rauschgiftkriminalität in NRW vorgegangen. Es gab vier Festnahmen. In Brühl war das SEK im Einsatz.

Bei der Aktion am Dienstag, die von Spezialkräften der Polizei unterstützt wurde, seien vier Haftbefehle vollstreckt und Drogen sichergestellt worden, teilte das LKA mit. Die Beschuldigten werden demnach verdächtigt, mit Marihuana, Amphetaminen und Kokain gehandelt zu haben. Auch hätten die Beamten Hinweise auf manipulierte Geldspielautomaten in Cafés in Brühl gehabt, hieß es.

Da die Ermittler nicht ausschließen konnten, dass einer der Festgenommenen eine Schusswaffe bei sich habe, sei bei dem Zugriff in einem Café in der Brühler Innenstadt ein Spezialeinsatzkommando dabei gewesen.

Seit rund einem Jahr habe das LKA mit der Staatsanwaltschaft Köln gegen die Gruppierung ermittelt. Zur Menge der sichergestellten Drogen machten die Ermittler zunächst keine Angaben.

(hsr/dpa)