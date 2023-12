Durchsuchungen auch in NRW „Finanzierungslösungen für jedermann“ – Verfahren gegen 29 Beschuldigte

In einem Ermittlungsverfahren der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) durchsuchten Fahnder am Dienstag 56 Objekte Häuser, Wohnungen und Büros in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz.