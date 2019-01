Ruine in Eifel-Ort Duppach: „Adenauer-Haus“ wechselt für rund 35.000 Euro den Besitzer

Duppach/Solingen Der Altkanzler wollte es nicht haben und es wurde nie fertig gebaut. Jetzt hat ein Unternehmer aus dem Großraum Köln den Zuschlag für den Kauf der Ruine des sogenannten Adenauer-Hauses in der Eifel bekommen.

Er habe das letzte Höchstgebot von 35.000 Euro leicht überboten, sagte Vorbesitzerin L. Ilse Thurner am Dienstag in Solingen. Es handelt sich um die Ruine eines Anwesens, das dem früheren Bundeskanzler Konrad Adenauer mal als Wochenendhaus in einem Waldstück bei Duppach (Kreis Vulkaneifel) dienen sollte. Es war aber nie ganz fertig gebaut worden.Der Käufer des insgesamt 2000 Quadratmeter großen Grundstücks wolle namentlich nicht genannt werden, sagte Thurner nach Ende der privaten Versteigerung. Nur so viel: „Er ist ein großer Adenauer-Fan.“ Sie sei froh, dass das Grundstück in gute Hände komme. Sie hatte es samt Bauruine 2018 geerbt, wollte es aber nicht behalten. Seit Dezember waren rund 50 Gebote eingegangen. „Ich war von dem großen Interesse überrascht“, sagte die Unternehmens- und Personalberaterin, die gebürtig aus Duppach stammt.