„Dunkelfeldstudie“ : NRW untersucht Gewalt gegen Jungen und Männer

Düsseldorf Gewalt gegen Jungen und Männer ist ein gesellschaftliches Tabu-Thema. NRW will das nun erstmals in einer sogenannten Dunkelfeldstudie beleuchten. 60.000 Bürger werden ab dieser Woche anonym dazu befragt.

Mit einer anonymen Befragung will Nordrhein-Westfalen das Thema Gewalt gegen Jungen und Männer aus der Tabu-Zone holen. Mit der repräsentativen, wissenschaftlich begleiteten Studie betrete die Landesregierung in diesem Spezialfeld bundesweites Neuland, sagte Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Montag in Düsseldorf.

Der Themenschwerpunkt ist Teil der ersten sogenannten Dunkelfeldstudie in NRW zu Gewalt gegen Mädchen, Frauen, Jungen und Männer. In dieser Woche erhalten 60.000 zufällig ausgewählte Personen in 81 Kommunen in NRW ein Ankündigungsschreiben des Landeskriminalamts. Anfang September soll der 67 Punkte umfassende Fragenkatalog dann per Post verschickt werden.