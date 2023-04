Messerattacke in Duisburger Altstadt Wie die Polizei mit Hunden nach Tatverdächtigen sucht

Es ist kurz nach zwölf Uhr am Dienstagmittag, als der Hund in Höhe der Beekstraße 48 in der Duisburger Altstadt eine Fährte aufnimmt. Der Vierbeiner ist angeleint und wird von einer Frau in Zivilkleidung geführt; dabei ist noch eine Polizistin in zivil, die eine Weste mit der Aufschrift „Polizei“ trägt. Der Hund ist ein sogenannter Mantrailer, die der Polizei dank ihrer Spürnase häufig bei der Aufklärung von Verbrechen helfen. In diesem Fall soll der Hund helfen, den oder die Täter zu finden, die etwa 36 Stunden zuvor in der Duisburger Altstadt einen 35-Jährigen durch mehrfache Messerstiche getötet haben.