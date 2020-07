Grenzort Kranenburg : Volltreffer bei Kontrolle - Drogen für halbe Million beschlagnahmt

Duisburg Bei einer Routinekontrolle in der Nähe der deutsch-niederländischen Grenze haben Zöllner einen Volltreffer gelandet: Sie beschlagnahmten mehr als 50 Kilogramm Amphetamine mit einem Schwarzmarktwert von rund 500.000 Euro.

Wie das Hauptzollamt Duisburg mitteilte, hatten die Zöllner am 17. Juli einen 29-Jährigen gestoppt. Er gab an, aus Flensburg in die Niederlande gefahren zu sein; wohin genau, wisse er nicht mehr. Das kam den Beamten seltsam vor. Sie schauten sich den Wagen näher an und fanden im Kofferraum eingeschweißte Pakete mit Drogen sowie in der Fahrertür ein Kampfmesser.