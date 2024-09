Sonderermittler-Einheit „Staatsanwälte vor Ort“ Wie Duisburger Clans unliebsame Zeugen unter Druck setzen

Dabei reichen demnach schon subtilste Drohungen aus, damit Zeugen ihre Aussagen zurückziehen. „Teilweise reicht dabei der unterschwellige Hinweis auf die Familie beziehungsweise den Familiennamen des Clans aus – auch ohne ein direktes Herantreten an Zeugen“, so Wille. „Oder aber das bloße Erscheinen von Personen oder Gruppen an der Wohnanschrift des Zeugen reichen dafür aus“, so der Jurist weiter. Dies habe in einer nicht unerheblichen Zahl von Fällen zur Folge gehabt, dass Ermittlungsverfahren mangels Tatnachweises eingestellt werden mussten. „Jedoch gelingt in diesen Fällen aus den gleichen Gründen auch der sichere Nachweis, dass eine Kontaktaufnahme und Beeinflussung der Zeugen stattgefunden hat, nicht, da hierzu die Aussage des Zeugen benötigt wird“, so Wille weiter.