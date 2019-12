15-Jähriger zwei Jahre lang vermisst : Polizei Duisburg rollt offene Fälle noch einmal auf

Duisburg Dass in einem Vermisstenfall einem Hinweis nicht nachgegangen wird, soll bei der Duisburger Polizei nicht mehr vorkommen: Künftig gilt das Vier-Augen-Prinzip. Offene Altfälle werden geprüft.

Der aus Duisburg stammende Junge war im Juni 2017 im Alter von 13 Jahren aus einer Wohngruppe in Oer-Erkenschwick verschwunden. Nach ihm wurde bundesweit gefahndet. Aus Zufall wurde der mittlerweile 15-Jährige vergangene Woche in der Wohnung des 44-Jährigen in Recklinghausen in einem Schrank entdeckt, als man bei ihm nach Kinderpornos suchte. Der Mann kam wegen des Verdachts einer schwerwiegenden Sexualstraftat in Untersuchungshaft. Marvin soll sich mindestens zwei Jahre bei dem Mann aufgehalten haben.