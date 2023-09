Nach tödlichen Schüssen aus Polizeiwaffe in Duisburg Ermittlungsbericht skizziert Tatverlauf – „Leg' das Messer hin!"

Nach den tödlichen Schüssen eines Polizisten auf einen 56-Jährigen in einem Duisburger Wohnhaus soll der Tatablauf nachgestellt werden. „Beim Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen wurde eine Simulation des Tatgeschehens in Auftrag gegeben", heißt es im Bericht der ermittelnden Duisburger Oberstaatsanwältin für den am Donnerstag tagenden NRW-Innenausschuss.